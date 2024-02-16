Evlilik kredisine ilk gün 1112 kişi başvurdu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, başvuru süreci dün başlayan Aile ve Gençlik Fonu'na deprem bölgesinden 1112 kişinin başvurduğunu bildirdi.
Fon ile yeni evlenecek gençlere 150 bin lira faizsiz kredi veriliyor. Kredi, ilk 2 yıl ödemesiz, 4 yılda geri ödeme şartıyla verilecek.
Başvuruları internet üzerinden yapılacak olan Fon'un kredi miktarı her yıl artacak.
Pilot bölge olarak 6 Şubat depremlerimden etkilenen illerde başlayan uygulama, ardından Türkiye genelinde yaygınlaştırılacak.
Ayrıntılar gelecek...