Bir araştırma şirketi "Türkiye'de Koronavirüs Salgını ve Toplum Araştırması" yaptı.

Yapılan ankette ülke genelinde yeni tip koronavirüsün (COVID-19) kendisi ve ailesi için tehlike oluşturduğunu düşünenlerin oranı oldukça yüksek çıktı.

Toplumun yüzde 57’si virüsün ciddi bir tehlike olduğunu, yüzde 27 si ise kısmen tehlikeli olduğunu savundu. Hiçbir tehlike oluşturmadığını düşünenlerin oranı yüzde 6'da kaldı.

İstanbul'da virüsü ciddi tehlike olarak görenlerin oranı yüzde 65 ile Türkiye genelinden daha yüksek çıktı.

Uzaktan eğitime destek

Ankette eğitim sisteminde alınan tedbirler de değerlendirildi. Katılımcıların yüzde 77'si uzaktan eğitimin devam etmesi kararını doğru buldu. Karara karşı çıkanlar toplumun yüzde 15’'ini oluşturdu.

Yeni tedbirlere olan talep de arttı

Artan vaka sayıları yeni tedbirlere olan talebi de artırdı. Katılımcıların yüzde 80'i İstanbul'da giriş çıkışlara kısıtlama getirilmesi gerektiğini savundu. Buna karşı çıkanların oranı yüzde 9 ile sınırlı kaldı.

Kısıtlama kararlarının işe veya iş yerine etkisi de araştırıldı. Çalışanların yüzde 70'i işi ve iş yerinin kısıtlamalardan etkilendiğini belirtti.