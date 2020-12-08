Haber Giriş: 8 Aralık 2020 Salı 09:16Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon: 39 gözaltı kararı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 15 ilde 39 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ soruşturması kapsamında 39 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Ekiplerce İstanbul merkezli 15 ilde şüphelilerin adreslerine yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda 22 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı, 17 şüphelinin yakalama çalışmalarına devam ediliyor.
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