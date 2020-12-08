Bakan Selçuk, aralık ayında SED hizmetinden yararlanan yaklaşık 130 bin çocuk için 136 milyon TL ödeme yapılacağını duyurdu.

Selçuk, "SED ile çocuklarımızı aile yanında destekleyerek aile bütünlüğünü koruyor ve çocuklarımızın üstün yararını gözetiyoruz” dedi.

Bakan Selçuk, ödemelerin 8-15 Aralık arasında hesaplara yatırılacağını belirtti.