Haber Giriş: 8 Aralık 2020 Salı 09:07Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sosyal ve Ekonomik Destek ödemeleri bugün yatırılıyor
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti (SED) ödemelerinin bugün itibarıyla yatırılmaya başlanacağını açıkladı.
Bakan Selçuk, aralık ayında SED hizmetinden yararlanan yaklaşık 130 bin çocuk için 136 milyon TL ödeme yapılacağını duyurdu.
Selçuk, "SED ile çocuklarımızı aile yanında destekleyerek aile bütünlüğünü koruyor ve çocuklarımızın üstün yararını gözetiyoruz” dedi.
Bakan Selçuk, ödemelerin 8-15 Aralık arasında hesaplara yatırılacağını belirtti.
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