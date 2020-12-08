Haber Giriş: 8 Aralık 2020 Salı 09:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Koronavirüsü atlatan Muhittin Böcek bugün göreve başlayacak
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Koronavirüs tanısıyla tedavi gördüğü hastaneden 5 gün önce taburu edilen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, bugün görevine başlayacak.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, uzun bir aradan sonra ilk kez Belediyeye giderek makamına oturacak.
Böcek için COVID-19 tedbirleri ve enfeksiyon riski dolayısıyla herhangi bir karşılama yapılmayacak, görüşeceği kişilerin sayısı mümkün olduğunca az tutulacak.
64 gün yoğun bakımda tedavi gördü
Muhittin Böcek, sosyal medya hesabından 17 Ağustos'ta yaptığı paylaşımda, COVID-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş, durumu kötüleşince yoğun bakımda 64 gün tedavi görmüştü.
Muhittin Böcek, sağlık durumunun iyiye gitmesi üzerine 9 Kasım'da yoğun bakım ünitesinden normal servise alınmış ve 3 Aralık'ta da taburcu edilmişti.
Etiketler: Koronavirüs Antalya
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