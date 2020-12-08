Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, uzun bir aradan sonra ilk kez Belediyeye giderek makamına oturacak.

Böcek için COVID-19 tedbirleri ve enfeksiyon riski dolayısıyla herhangi bir karşılama yapılmayacak, görüşeceği kişilerin sayısı mümkün olduğunca az tutulacak.

64 gün yoğun bakımda tedavi gördü

Muhittin Böcek, sosyal medya hesabından 17 Ağustos'ta yaptığı paylaşımda, COVID-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş, durumu kötüleşince yoğun bakımda 64 gün tedavi görmüştü.

Muhittin Böcek, sağlık durumunun iyiye gitmesi üzerine 9 Kasım'da yoğun bakım ünitesinden normal servise alınmış ve 3 Aralık'ta da taburcu edilmişti.

