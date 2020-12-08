Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, internet kullanan vatandaşları bilgilendirmek ve internetin zararlarından korumak amacıyla eğitim ve farkındalık programı SİBERAY'ı oluşturmuştu.

SİBERAY'ın Twitter hesabından internet alışverişleri hakkında bir bilgilendirme yapıldı.

Oltalama(phishing), teknolojik imkânlardan faydalanılarak oluşturulan özel yöntem ve içeriklerle, insanların kişisel/hassas bilgilerini ele geçirmeyi amaçlayan bir dolandırıcılık türüdür.



Peki oltalama mağduru olmamak, maddi ve manevi zarara uğramamak için neler yapılmalı? pic.twitter.com/Td6rVvTPMe — Siberay (@SiberayEGM) December 7, 2020

Oltalama nedir?

Oltalama, (e-dolandırıcılık-phishing) teknolojik imkanlardan faydalanılarak oluşturulan özel yöntem ve içeriklerle, insanların kişisel ya da hassas bilgilerini ele geçirmeyi amaçlayan bir dolandırıcılık türü.

Oltalama mağduru olmamak için neler yapılabilir?

SİBERAY'ın paylaşımında, oltalama mağduru olmamak, maddi ve manevi zarara uğramamak için yapılması gerekenler şöyle sıralandı:

- Zararlı olabilecek bağlantıları engellemek için içerik filtreleme sistemleri, zararlı yazılımlar için antivirüs programları kullanılmalı.

- Kullanılan sistem ve yazılımların lisanslı olmasına dikkat edilmeli ve güncellemeleri zamanında yapılmalı.

- İnternetten yapılan ödeme işlemlerinde şifre koruması ve güçlü şifre kullanılmalı.

- Ödeme sistemleri tarafından sağlanan güvenlik ve doğrulama seçenekleri atlanmamalı, şüpheli durumlarda işlem yapılmamalı.

- İnternet üzerinden alışveriş yapılırken internet sitesi ile bağlantının güvenli olduğuna dair sertifikalar kontrol edilmeli.

- Giriş bilgisi isteyen web sitesi ve uygulamalarda kullanılan şifreler, birden fazla hesap için kullanılmamalı, kimseyle paylaşılmamalı ve sık sık değiştirilmeli.

- Güçlü şifreler belirlenmeli, şifreler dijital veya fiziki herhangi bir ortamda kayıt altına alınmamalı.

Arayan kişi teyit edilmedikçe kişisel bilgiler paylaşılmamalı

- Tanınmayan kişilerden gelen e-postalar ve telefon aramalarına karşı şüpheyle yaklaşılmalı.

- Bu tür e-postaların ekleri açılmamalı, bilgisayara ya da telefona yüklenmemeli.

- Gelen aramalarda arayan kişi teyit edilmedikçe kişisel bilgiler karşı tarafla paylaşılmamalı.

- Eğer kişi oltaya geldiğini ve kişisel/hassas bilgilerini paylaştığını fark ederse hemen şifrelerini değiştirmeli, zaman kaybetmeden ilgili kurum/banka çağrı merkezini arayarak bilgi vermeli.

- Kötü niyetli kişilere fırsat vermemek adına dikkatli davranılmalı, mağduriyet yaşanmaması için yetkili kişi ya da resmi kurumların açıklamaları dikkate alınmalı.