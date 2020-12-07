Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi (TÜRASAŞ) Sakarya Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Bakan Karaismailoğlu, Türkiye'nin ulaştırma ağına ilişkin son bilgileri paylaştı.

Karaismailoğlu, Milli Elektrikli Tren Seti'nin üretimine başlandığını duyurdu, "2020 yılının ilk yarısında prototipi raylara indirilen 2 adet setin 2021 yılında seri üretimine başlıyoruz" dedi.

Bakan Karaismailoğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Anonim Şirketinin (TÜRASAŞ) 2021'de prototip imalatına başlayacağı projelerden birinin Milli Banliyö Tren Seti olduğunu söyledi.

"TÜRASAŞ, bugün Sakarya, Eskişehir ve Sivas olmak üzere üç bölge müdürlüğü halinde, demir yolu sektöründe 100 yılı aşan tecrübe ve 4 bine yakın kalifiye insan gücüyle ülkemizin raylı sistemler sektörünün en büyük temsilcisi olmuştur. Yine ihracata yönelik olarak 11 adet demiryolu bakım aracının imalatına devam ediyor."