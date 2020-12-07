Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlui Türkiye'den Çin'e giden ilk ihracat treni ile ilgili açıklama yaptı.

Şu anda trenin Kayseri'ye varmak üzere olduğu bilgisini paylaşan Karaismailoğlu, "Yarın itibarıyla ülkemizden çıkış yaparak, 12 gün sürecek olan Çin'e yolculuğuna devam ediyor." dedi.

Tren 8 bin 693 kilometre yol kat edecek

İhracat treni, Türkiye'de 2 bin 323 kilometre, Gürcistan'da 220 kilometre, Azerbaycan'da 430 kilometre, Hazar Denizi'nde 420 kilometre, Kazakistan'da 3 bin 200 kilometre ve Çin'de 2 bin 100 kilometre olmak üzere toplam 8 bin 693 kilometre yol kat edecek.

TCDD Taşımacılık AŞ ve resmi forwarder firması olan Pasifik Eurasia iş birliğiyle ilerletilecek tren, 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçerek yükünü 12 günde Çin'e ulaştıracak.

Tren, önümüzdeki dönemde Marmaray'ın, BTK Demiryolu Hattı ve Orta Koridor'un tam kapasiteyle işletilmesi için çok önemli adım olarak yerini alacak.

Bu taşımalarla ulaşım maliyetleri ve süresi önemli oranda azalırken, hem Türkiye'nin hem sanayicinin rekabet gücü artacak. Türkiye, Asya-Avrupa arasındaki transit taşımacılığın da merkezi haline gelecek.

Çin'den hareket eden ve Türkiye yönüne doğru gelen diğer tren ile ilk ihracat treninin, Azerbaycan topraklarında karşılaşacağı öngörülüyor.