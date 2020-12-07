Cuma günü 49,92 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 49,25 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.26 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 49,10 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 46,07 dolardan alıcı buldu.

Fiyatların düşüşünde, yeni tip koronavirüs (COVID-19) vakaları nedeniyle artan mücadele tedbirlerinin ekonomilere olumsuz yansıyacağı endişesi etkili oldu. Artan vakalar dünya genelinde sokağa çıkma yasaklarının kapsamının genişlemesine neden olurken, temel ekonomik aktivitelerin ise azalmasına yol açıyor.

ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimine ilişkin gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısının artması da fiyatları baskılayan etkenler arasında yer aldı. Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 28 Kasım-4 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 5 adet artarak 246'ya yükseldi.

Öte yandan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun beklenen kararları almamış olması, arz fazlalığı beklentilerini artırarak fiyatların aşağı yönlü baskılanmasına neden oldu.

OPEC+ üyesi 23 ülkenin enerji ve petrol bakanları, geçen hafta yapılan 12. Bakanlar Toplantısı'nda, grubun ocak ayı için toplam petrol üretim miktarını günlük 500 bin varil artırarak günlük 7,7 milyon varillik mevcut üretim kesintisini 7,2 milyon varil olarak sürdürme kararı çıktı. Beklenti, mevcut kesintilerin 3 ay daha devam etmesi yönündeydi.

Mevcut üretim kesintilerinden muaf olan Libya, İran ve Venezuela'nın durumu ve bu ülkelerden gelen arz fazlalığının piyasada nasıl tolere edileceği konusundaki belirsizlikler de fiyatları baskılamayı sürdürüyor.

Brent petrolde teknik olarak 49,15 ile 49,29 dolar aralığının direnç, 49,01 ile 48,22 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.