Haber Giriş: 7 Aralık 2020 Pazartesi 09:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD'den 12 Çinli yetkiliye yaptırım hazırlığı
ABD, Hong Kong parlamentosuna müdahale nedeniyle Çinli yetkililere yaptırım getirmeye hazırlanıyor.
Hong Kong'da seçimle gelen muhalefet vekillerinin yetkilerinin elinden alınmasında Pekin'in rolü olduğunu düşünen ABD, en az 12 Çinli yetkiliye yaptırım getirmeye hazırlanıyor.
Biri ABD'li yetkili olmak üzere konuya yakın üç kaynağın verdiği bilgiye göre yaptırımlar Çin Komunist Partisi yetkililerini hedef alacak.
ABD Başkanı Donald Trump, görevi 20 Ocak'ta Joe Biden'a devretmeden önceki son haftalarında Çin'e yönelik baskıyı canlı tutuyor.
ABD Dışişleri Bakanlığı ve Beyaz Saray henüz konuya ilişkin açıklama yapmadı.
İki kaynağın verdiği bilgiye göre yaptırımlar büyük olasılıkla varlıkların dondurulması ve finansal işlemler ile ilgili önlemleri kapsayacak.
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