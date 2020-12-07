Haber Giriş: 7 Aralık 2020 Pazartesi 09:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çin'de 15 yeni koronavirüs vakası tespit edildi
[Fotoğraf: Reuters]
Çin ana karasında son 24 saatte 3'ü yurt içi kaynaklı 15 yeni COVID-19 vakası tespit edildi.
Yurt içi kaynaklı vakalara, İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde rastlandı.
Ülkede son 24 saatte COVID-19 nedeniyle can kaybı olmadı.
Toplam vaka sayısı 86 bin 634'e yükseldi.
4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti, 81 bin 719 kişi iyileşti.
Etiketler: Çin Koronavirüs
Sıradaki Haber
Hindistan'da 33 bine yakın yeni vaka
Yükleniyor lütfen bekleyiniz