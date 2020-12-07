İtalya’nın kuzeyinde Modena ve Nonantola kentleri ve çevresi, hafta sonu yaşanan yoğun yağışlar sebebiyle sele teslim oldu.

Modena kenti yakınlarındaki Panaro nehri taştı, kent dışındaki yerleşim yerlerinde evler ve araçlar su altında kaldı.

İtfaiye ekipleri, selde mahsur kalan 20 kişiyi kurtardı.

Selin yol açtığı maddi zarar tespit çalışmaları devam ediyor.