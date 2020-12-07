Haber Giriş: 7 Aralık 2020 Pazartesi 08:58Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İtalya’nın kuzeyi sele teslim oldu
[Fotoğraf: DHA]
İtalya’nın kuzeyinde hafta sonu yaşanan yoğun yağışlar sebebiyle sel meydana geldi. Can kaybının yaşanmadığı bölgede, itfaiye 20 kişiyi mahsur kaldığı evlerinden kurtardı.
İtalya’nın kuzeyinde Modena ve Nonantola kentleri ve çevresi, hafta sonu yaşanan yoğun yağışlar sebebiyle sele teslim oldu.
Modena kenti yakınlarındaki Panaro nehri taştı, kent dışındaki yerleşim yerlerinde evler ve araçlar su altında kaldı.
İtfaiye ekipleri, selde mahsur kalan 20 kişiyi kurtardı.
Selin yol açtığı maddi zarar tespit çalışmaları devam ediyor.
Etiketler: İtalya
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