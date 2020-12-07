Avustalya'nın Fraser Adası’nda yangın felaketi yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı.

Queensland İtfaiye ve Acil Durum Hizmetleri’nden (QFES) yapılan açıklamaya göre, Fraser Adası’daki Happy Valley kasabasına doğru ilerleyen büyük bir yangının "güzergahındaki tüm canlılara doğrudan tehdit oluşturabileceği" belirtilerek, bölge sakinlerine ve ziyaretçilere güvenliyse evlerini terk etmeleri çağrısı yapıldı.

[Fotoğraf: AA]

Acil durum çağrısı yapıldı

Yaklaşık 6 haftadır devam eden yangınların, bölgedeki kuraklık ve rüzgarında etkisiyle şiddetlenerek tehlikeli bir şekilde Happy Valley kasabasına 700 metre yaklaştığına işaret edilen açıklamada, "Koşullar artık çok tehlikeli ve itfaiyeciler yangının ilerlemesini engelleyemeyebilir. Yangın, yolundaki tüm canlılar için doğrudan bir tehdit oluşturabilir. İtfaiye ekipleri mülkünüzü koruyamayabilir. Kapınıza bir itfaiyeci gelmesini beklememelisiniz, hemen harekete geçin" denildi.

83 bin hektar alan zarar gördü

Ekim ayı ortalarında izinsiz yakılan bir kamp ateşinden çıktığı belirlenen yangında, UNESCO Dünya Mirası listesindeki adanın, yarısından fazlasına tekabül eden 83 bin hektarlık alan zarar gördü.

[Fotoğraf: AA]

Adada 200 kişi yaşıyor

Yangıların kontrol altına alınabilmesi için, havadan ve karadan yapılan müdahalelerin sürdüğü turistik adada, yaklaşık 200 kişi daimi ikamet ediyor.