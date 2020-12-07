Doğu Açe Afet Ajansı Yönetimi (BPBD) Başkanı Ashadi di Idi, bölgede hafta sonu etkili olan şiddetli yağışların 226 köyde sele neden olduğunu söyledi.

Bölge genelinde 17 bin 648 evin su altında kaldığını belirten Idi, bazı yerleşim alanlarında su seviyesinin 2 metreye ulaştığı bilgisini paylaştı.

Şu ana kadar 2 kişinin yaşamını yitirdiği sel nedeniyle yaklaşık 15 bin kişi güvenli alanlara tahliye edildi.

Ekvator kuşağındaki Endonezya'da özellikle ekim ile nisan arasında sıklıkla su baskınları ve heyelanlar meydana geliyor.