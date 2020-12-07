Hindistan'da 391 kişi daha virüs nedeniyle hayatını kaybetti. COVID-19 ölümlerinin sayısı 140 bin 573'e yükseldi.

"Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka tespit edilen 2'nci, virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü 3'üncü ülke konumunda.