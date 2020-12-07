Haber Giriş: 7 Aralık 2020 Pazartesi 09:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hindistan'da 33 bine yakın yeni vaka
[Fotoğraf: Reuters]
Ülkede son 24 saatte 32 bin 981 yeni koronavirüs vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 9 milyon 677 bin 203'e çıktı.
Hindistan'da 391 kişi daha virüs nedeniyle hayatını kaybetti. COVID-19 ölümlerinin sayısı 140 bin 573'e yükseldi.
"Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka tespit edilen 2'nci, virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü 3'üncü ülke konumunda.
Etiketler: Hindistan Koronavirüs
Son Haberler
- 10:15
- 10:14
- 10:12
- 10:03
- 10:19
Sıradaki Haber
İtalya’nın kuzeyi sele teslim oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz