Haber Giriş: 7 Aralık 2020 Pazartesi 09:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çin'de, kömür ocağında zehirlenerek ölenlerin sayısı artıyor
[Fotoğraf: Reuters]
Çin'in Çongking kentindeki bir kömür ocağında gazdan zehirlenerek ölen işçilerin sayısı 23'e yükseldi.
Olayın ardından kentte maden güvenliğine yönelik ihlallere karşı sıkı tedbirler alınması talimatı verildi.
İşçilerin, 2 ay önce kapanan ocaktaki ekipmanı sökmek için içeri girdiği açıklanmıştı.
Cuma günü meydana gelen kazayla ilgili gözaltına alınan olmadı.
Çongking'de başka bir kömür ocağında da eylül ayında karbonmonoksit seviyesinin aşırı yükselmesi nedeniyle 16 işçi hayatını kaybetmişti.
Çin'de her yıl 5 binden fazla kişi madencilik sektöründeki kazalar nedeniyle hayatını kaybediyor.
Etiketler: Çin
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