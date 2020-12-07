Haber Giriş: 7 Aralık 2020 Pazartesi 08:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hazine ve Maliye Bakanlığı 10 stajyer hazine kontrolörü alacak
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Hazine ve Maliye Bakanlığına 10 stajyer hazine kontrolörü alımı amacıyla sınav yapılacak.
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığında istihdam edilmek üzere en fazla 10 stajyer hazine kontrolörü alınacak.
Giriş sınavı için başvurular 3 Şubat 2021'de başlayacak ve 17 Şubat'a kadar "https://sinav.hmb.gov.tr" adresi veya bakanlık internet sayfası üzerinden gerçekleştirilecek.
Sınav, yazılı (klasik) ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacak.
Etiketler: Hazine ve Maliye Bakanlığı
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