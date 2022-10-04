Türkiye'nin milli ve yerli otomobili Togg seri üretim için gün sayıyor. En mükemmel performans için de testleri her türlü iklim şartlarında devam ediyor.

Togg, önce zorlu kış şartlarında denenmek üzere güney kutbuna en yakın noktaya taşınarak testlere tabi tutuldu.

Farklı noktalarındaki akredite test merkezlerinde yol, güvenlik, performans menzil/batarya gibi testler yapıldı.

Şimdi sıra Türkiye'deki gerçek yol şartlarındaki testlerde. Bunun için çeşitli segmentlerde üretilen otomobiller kara yollarına çıktı.



Togg'un resmi Twitter hesabından paylaşılan tweette, "Tüm güvenlik önlemlerimizi alarak gerçek yol koşullarında yaptığımız kullanıcı deneyimi testlerimiz planlarımız doğrultusunda devam ediyor" ifadesi kullanıldı.

Tüm güvenlik önlemlerimizi alarak gerçek yol koşullarında yaptığımız kullanıcı deneyimi testlerimiz planlarımız doğrultusunda devam ediyor.#YeniLigeYolculuk#Togg pic.twitter.com/KytJPH9ny3 — Togg (@Togg2022) October 4, 2022

"#YeniLigeYolculuk" ve "#Togg" etiketlerinin kullanıldığı tweette, Togg'un kullanıcı deneyimine ilişkin video da paylaşıldı. Söz konusu videoda "güvenlik" vurgusu yapıldı.

29 Ekim'de seri üretime hazır hale gelecek Togg'un uluslararası teknik yeterlilik testlerinin tamamlanmasının ardından Mart 2023'te trafiğe çıkması bekleniyor.