AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Düzce programı esnasında gelişen semptomlar sonucu yaptırdığı COVID-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Düzce programımız esnasında gelişen semptomlar sonucu yaptırmış olduğum Covid-19 test sonucum pozitif çıkmıştır.



Durumum iyi çok şükür. Doktorlarımızın tavsiyeleriyle tedavime evde devam ederek, bu süreci atlatacağım inşallah.



Dua bekler, dua ederiz. — Binali Yıldırım (@BY) October 4, 2022

Yıldırım paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

''Düzce programımız esnasında gelişen semptomlar sonucu yaptırmış olduğum Covid-19 test sonucum pozitif çıkmıştır. Durumum iyi çok şükür. Doktorlarımızın tavsiyeleriyle tedavime evde devam ederek, bu süreci atlatacağım inşallah. Dua bekler, dua ederiz.''