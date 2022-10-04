Binali Yıldırım'ın COVID-19 testi pozitif çıktı
AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, COVID-19 testinin pozitif çıktığını sosyal medya hesabından duyurdu.
AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Düzce programı esnasında gelişen semptomlar sonucu yaptırdığı COVID-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Düzce programımız esnasında gelişen semptomlar sonucu yaptırmış olduğum Covid-19 test sonucum pozitif çıkmıştır.— Binali Yıldırım (@BY) October 4, 2022
Durumum iyi çok şükür. Doktorlarımızın tavsiyeleriyle tedavime evde devam ederek, bu süreci atlatacağım inşallah.
Dua bekler, dua ederiz.
Yıldırım paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
''Düzce programımız esnasında gelişen semptomlar sonucu yaptırmış olduğum Covid-19 test sonucum pozitif çıkmıştır. Durumum iyi çok şükür. Doktorlarımızın tavsiyeleriyle tedavime evde devam ederek, bu süreci atlatacağım inşallah. Dua bekler, dua ederiz.''
- 19:00
- 18:51
- 19:14
- 18:56
- 18:29