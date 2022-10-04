CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu "Başörtüsü için kanun teklifi vereceğiz" dedi. O teklif, Meclis başkanlığına sunuldu.

Cumhur İttifakı'ndan bu adıma tepki geldi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni bir karara ihtiyaç olmadığını belirterek, "Başörtüsü çözülmüş bir meseledir" dedi.

''Kılıçdaroğlu'nun seçim hamlesi''

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kılıçdaroğlu'nun açıklaması için seçim hamlesi nitelemesi yaptı.

Bakan Yanık, ''CHP Başörtüsü ve inanç özgürlüğü ile alakalı sicilini temize çekmek istiyor. Kılıçdaroğlu seçim sürecinde oy tabanını genişletme hamlelerini elinden geldiğince yapmaya çalışıyor'' diye konuştu.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Kılıçdaroğlu'nun açıklamasını oy için yapılmış bir hamle olarak yorumladı. Destici, ''Başörtüsü hassasiyeti olan kesimlerin oyunu almak için yapılmış bir hamle olarak değerlendiriyorum'' dedi.

Çarşamba günü herkesi ekran başına bekliyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Kılıçdaroğlu'nun ifadelerinin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup konuşmasını izlemek üzere "Çarşamba günü herkesi ekran başına bekliyoruz" çağrısı yaptı.

???? Hak ve özgürlükler mücadelesinin öncü siyasi hareketi biziz. Mücadele ettik, bedel ödedik, geri adım atmadık.



???? Çarşamba günü Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın yapacağı grup konuşması bu tarihi mücadelenin yeni bir aşaması olacaktır. — Ömer Çelik (@omerrcelik) October 4, 2022

Çelik paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Hak ve özgürlükler mücadelesinin öncü siyasi hareketi biziz. Mücadele ettik, bedel ödedik, geri adım atmadık. Çarşamba günü Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın yapacağı grup konuşması, bu tarihi mücadelenin yeni bir aşaması olacaktır. Cumhurbaşkanımızın açıklamaları, hak ve özgürlükler mücadelemizin tarihine atılmış çok güçlü bir imza olacaktır."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, "Başörtüsü yasağı CHP'ye rağmen çözüldü" dedi.

Zengin sözlerini şöyle sürdürdü:

''En temel adım 2008 yılında yaptığımız anayasa değişikliğidir. Bu anayasa değişikliğini anayasa mahkemesine götüren kişilerden biri grup başkan vekili olarak Kılıçdaroğlu'dur altında imzası var. Türkiye'de yasak olmayan bir şey için neden genel başkan teklif verme ihtiyacı duyar?''

