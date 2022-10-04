"Altılı masanın Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?" sorusu 8 aydır devam eden görüşmelerde yanıt bulmadı.

2 Ekim'de CHP'nin ev sahipliğinde yapılan yedinci toplantı daha önce liderlerin yaptığı farklı açıklamaların gölgesinde gerçekleşti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Gerçekten benimle misiniz?" sorusuna karşılık İyi Parti lideri Akşener'in "masa noter değil" çıkışı "adaylık çatlağı büyüyor" yorumunu beraberinde getirdi.

Akşener'in açıklamaları 'masayı uyarıyor' iddialarına neden oldu. CHP'li bazı isimlerin açıklamalarını 'özensiz' olarak nitelendiren Akşener, "Herkes sözlerine dikkat etsin" dedi.

Son toplantıda da Cumhurbaşkanı adayı konusu netlik kazanmazken liderler 15-20 günde bir daha sık aralıkta görüşmeye karar verdi. Bir sonraki toplantının adresi DEVA Partisi olacak.

6'lı masa toplantılarında bakanlık dağılımı konusu da öne çıkıyor. İktidar olma durumunda bu görevlendirmelerin nasıl olacağı ve geçiş süreci yol haritası üzerinde duruluyor.

Önümüzdeki süreçte, yol haritasında yer alacak ortak politikalar belirlenecek, karşılıklı taahhütler verilecek. Eğer 6 lider anlaşmaya varırsa ortak aday konuşulacak.