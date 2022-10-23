1992 yılında kurulan TİKA, bu yıl 30’uncu yaşını kutluyor. Dünyanın hemen her ülkesinde gerçekleştirdiği projelerde sadece Türk dünyasına değil, bütün dost ve akraba ülke ve topluluklara hizmet götürmeyi başaran TİKA, 1994 yılında Azerbaycan’da koordinasyon ofisini açmıştı. Aradan geçen 28 yılda, TİKA tarafından Azerbaycan’da eğitim, sağlık, kültür, tarım, turizm, idari altyapılar gibi başlıklarda çok sayıda proje gerçekleştirildi.

1276 proje

Bu yıl tamamlanan projelerle birlikte, TİKA’nın Azerbaycan’da gerçekleştirdiği proje sayısı bin 276’ya ulaştı. TİKA Başkanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan duyuruda, en çok proje gerçekleştirilen alanın “kültürel hayata katkı” olması dikkat çekti. Bu alanda 211 proje gerçekleştirilirken, eğitimle ilgili 191, idari birimlerin geliştirilmesine ilişkin 187, tarım, orman ve hayvancılıkla ilgili 124, sağlıkla ilgili 109, iletişim ve STK’larla ilgili 51’er, sanayi ile ilgili 40 proje hayata geçirildi.

Enerji de var, ulaşım da

TİKA Azerbaycan’da sosyal ihtiyaçlara ilişkin 32 projeyi hayata geçirirken, 17 enerji, 9 ulaştırma, 8 su ve arıtma projesini tamamladı. Sığınmacılara ilişkin 4 çalışma yanında, ‘acil ve insani yardımlar’ başlığı altında 15 çalışma tamamlandı. Bunlara ek olarak farklı başlıklarda tamamlanan 227 projeyle birlikte, neredeyse hemen her alanda ortak çalışmalar yürütülmüş oldu.