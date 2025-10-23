Puslu 15ºC Ankara
Gündem
AA 23.10.2025 10:16

Ticaret Bakanlığı'ndan 288 milyon liralık lüks araç operasyonu

İstanbul Gümrük Muhafaza ekipleri, gerçekleştirdikleri operasyonda sahte faturalarla değeri düşük gösterilen değeri 288 milyon lira değerinde olan 10 lüks araç ele geçirdi. Operasyonla 46 milyon liralık kamu zararının önüne geçildi

Ticaret Bakanlığı'ndan 288 milyon liralık lüks araç operasyonu

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyon kapsamında, Yeşilköy Gümrük Müdürlüğü kayıtlarında yer alan lüks araçların değerlerinin sahte faturalarla düşük gösterildiği tespit edildi.

"Türkiye Yüzyılı-Ticaretin Yüzyılı" vizyonuyla ticarette güvenliğin sağlanması ve kaçakçılıkla etkin mücadele çalışmaları doğrultusunda yapılan detaylı incelemeler sonucu toplam 288 milyon lira değerinde 10 lüks araca el konuldu. Böylece, 46 milyon liralık kamu zararı engellendi.

Olaya ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

OKUMA LİSTESİ