Gündem
TRT Haber 23.10.2025 09:51

'Yüzyılın Konut Projesi'nde ayrıntılar yarın belli olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın düzenlenecek "Yüzyılın Konut Projesi 500 Bin Sosyal Konut Tanıtım Töreni"nde yeni sosyal konut projesinin detaylarını açıklayacak.

'Yüzyılın Konut Projesi'nde ayrıntılar yarın belli olacak
[Fotograf: AA]

Türkiye deprem bölgesinde edindiği inşa tecrübesini, 81 ili kapsayan yeni bir konut seferberliğine dönüştürüyor. Bugüne kadar 1 milyon 740 bin sosyal konutu TOKİ eliyle inşa eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bu kez Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut projesini hayata geçiriyor.

81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği kampanyanın adı ”Yüzyılın Konut Projesi” olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Başakşehir’de yarın düzenlenecek “Yüzyılın Konut Projesi 500 Bin Sosyal Konut Tanıtım Töreni”nde projenin detaylarını açıklayacak.

'Yüzyılın Konut Projesi'nde ayrıntılar yarın belli olacak

Tören, 2022 yılında başlatılan “İlk Evim Projesi” kapsamında sosyal konutların inşa edildiği Kayabaşı Mahallesi’nde gerçekleştirilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un da katılacağı törene 81 ilin milletvekilleri ve STK temsilcileri davet edildi.

Törende “İlk Evim Projesi” kapsamında konutları tamamlanan ailelere anahtar teslimi yapılacak. Yeni yapılacak 500 bin sosyal konut projesinin örnek dairelerinin de bulunduğu bölgedeki törende Cumhurbaşkanı Erdoğan, inşa edilecek evlerin büyüklüklerine, ödeme durumuna ve kimlerin faydalanacağına yönelik ayrıntıları açıklayacak.

'Yüzyılın Konut Projesi'nde ayrıntılar yarın belli olacak

Uygun koşullarla konuta erişim sağlanacak

“Yüzyılın Konut Projesi” ile bir yandan afet riskine karşı güvenli konutlar inşa edilirken diğer yandan vatandaşların 81 ilde uygun koşullarla konuta erişimi sağlanacak. Aynı proje kapsamında İstanbul’daki fahiş kira artışlarını dengelemek, vatandaşların konuta erişimini kolaylaştırmak için TOKİ eliyle ilk kez kiralık sosyal konut uygulaması da hayata geçirilecek. Piyasa rayiç bedelinin yarısına kiraya verilecek bu konutlardan belirlenen kriterlere uygun vatandaşlar faydalanabilecek.

81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği Yüzyılın Konut Projesi’nde şehit yakını ve gazilere, emeklilere, gençlere, en az 3 çocuğu olan ailelere kontenjan ayrılması planlanıyor.  

