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TRT Haber 20.03.2025 08:32

Ticaret Bakanlığı: 572 milyon TL'lik uyuşturucu madde ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince, Edirne ve Hatay'da yürütülen üç farklı operasyonda piyasa değeri yaklaşık 572 milyon TL tutarında olan yaklaşık 728 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı: 572 milyon TL'lik uyuşturucu madde ele geçirildi

Edirne’ye bağlı Hamzabeyli ve Kapıkule Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen narkotik risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında, yurda giriş yapmak üzere gümrük sahasına gelen şüpheli araçlar üzerinde derinlemesine incelemeler kapsamında gerçekleştirilen detaylı aramalar neticesinde; Hamzabeyli Gümrük Kapısında yaklaşık 544 kilo skunk, Kapıkule Gümrük Kapısında yaklaşık 61 kilo esrar, cinsi uyuşturucu madde yakalandı.

Ayrıca Hatay Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince İskenderun Limanı’nda gerçekleştirilen risk analizi çalışmaları neticesinde, yurttan ayrılmak üzere söz konusu limanda bulunan bir konteynerde yapılan incelemelerde yaklaşık 123 kilo (701 bin 925 adet) captagon cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

 

Operasyonlarla ilgili soruşturmalar Edirne ve İskenderun Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde devam etmektedir. Gümrükler Muhafaza ekipleri başarılı operasyonlarıyla geçmişte ve gelecekteki hedef alan uyuşturucu kaçakçılarının korkulu rüyası olmaya devam ediyor.

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