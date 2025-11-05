Açık 18.1ºC Ankara
Gündem
AA 05.11.2025 17:21

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan "İsrail ile ticaret yapılıyor" iddiasına sert tepki

Ticaret Bakanı Bolat, CHP Rize Milletvekili Ocaklı'nın Türkiye'nin İsrail ile ticaret yaptığı iddiasına dair, "Dünyada İsrail ile ticareti tamamen kapatan tek ülke olmamıza rağmen bile bile bu yalanı söyledi. Geçen yıl da Sayın Cumhurbaşkanımızın ismini zikretmeye çalışarak gemilerin gittiğine dair ithamda bulundu, o da düpedüz bir yalandı." dedi.

[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Ticaret Bakanlığının 2026 yılı bütçesine yönelik görüşme, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda devam ediyor.

Görüşmeler sırasında CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı'nın "İsrail ile ticaret yapılıyor" iddiası üzerine tepki gösteren Ömer Bolat, "Bunu bugün hiçbir milletvekilimiz muhalefet sıralarında dahi konuşmadılar ancak Tahsin Ocaklı milletvekilimiz, bile bile inanmadığı halde bu yalanı tekerrür etti." diye konuştu.

Söz konusu iddiayı "reddettiğini" ifade eden Bolat, şunları söyledi:

"Bugün Bakanlığımızda 24 bin 500 kişi çalışıyor. Bir kişiyi bulsun, ticaret yapıldığını ispat etsin. İsrail bize husumetle yaklaşıyor, düşmanlık ediyor. Filistinliler yaptığımız hizmetler ve onlara desteklerimiz için teşekkür ediyor. Dünyada İsrail ile ticareti tamamen kapatan tek ülke olmamıza rağmen bile bile bu yalanı söyledi. Geçen yıl da Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ismini zikretmeye çalışarak gemilerin gittiğine dair ithamda bulundu, o da düpedüz bir yalandı. Bir milletvekiline yakışmıyor, Filistinlileri üzüyor, İsrail'i sevindiriyorsunuz. Yalan söylemek kişilik bozukluğudur."

Ömer Bolat
Burhanettin Duran: "Terörsüz Türkiye" hedefine adım adım yaklaşıyoruz
Ankara'da öğrenciler çağırdı, veliler kan bağışına geldi
ABD'de kargo uçağı düştü: Ölü ve yaralılar var
