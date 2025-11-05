Açık 18.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 05.11.2025 16:56

Burhanettin Duran: "Terörsüz Türkiye" hedefine adım adım yaklaşıyoruz

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Devletimizin tüm kurumlarının gayretiyle 'Terörsüz Türkiye' hedefine adım adım yaklaşıyoruz. Terörün olmadığı, birlik ve beraberlik içinde yükselen bir Türkiye, huzurun ve güvenin yurdudur. Bu yolda kararlılıkla ilerlerken, milletimizin desteği ve birliği en büyük gücümüz olmaya devam ediyor." dedi.

Burhanettin Duran: "Terörsüz Türkiye" hedefine adım adım yaklaşıyoruz

İletişim Başkanı Duran NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti TBMM Grup Toplantısı’nda "Terörsüz Türkiye" hedefinden tezkerelere, Filistin davasından Yeşil Vatan Seferberliği'ne kadar birçok konuda önemli açıklamalarda bulunduğunu ifade etti.

Duran, devletin tüm kurumlarının gayretiyle “Terörsüz Türkiye” hedefine adım adım yaklaşıldığını belirterek, "Terörün olmadığı, birlik ve beraberlik içinde yükselen bir Türkiye, huzurun ve güvenin yurdudur. Bu yolda kararlılıkla ilerlerken, milletimizin desteği ve birliği en büyük gücümüz olmaya devam ediyor." dedi.

Türkiye'nin sadece kendi güvenliğini değil komşularının huzurunu, bölgesel istikrarı ve barışı da gözeten bir devlet olduğunu vurgulayan Duran şunları kaydetti:

"Irak ve Suriye’ye asker gönderme yetkisinin süresini 3 yıl uzatan tezkerenin büyük bir ittifakla kabul edilmesi son derece önemlidir. Mehmetçiğimizin varlığı, gittiği her yerde barışın, kardeşliğin ve güvenin teminatıdır. Bir yandan sınırlarımızda güveni tahkim ederken, diğer yandan Filistin davasına omuz veriyor; mazlumların yanında dimdik duruyoruz. Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı UNRWA’nın Ankara’da ofis açmasının da yer aldığı birçok anlaşma, Türkiye’nin adalet ve insanlık mücadelesindeki kararlılığının yeni bir nişanesidir. Aynı kararlılıkla doğamızı da koruyor; Yeşil Vatan’a nefes, geleceğe umut oluyoruz."

İletişim Başkanı Duran, paylaşımının devamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Grup Toplantısı'ndaki konuşmasından şu ifadelere yer verdi:

“Başta yangınlardan zarar gören ormanlarımız olmak üzere, 1 yılda 550 milyon fidan ve tohumu toprakla buluşturmayı hedefliyoruz.

Seferberliğimizin ilk adımı, 11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü olacak.

81 il, 922 ilçede, 7’den 70’e bütün vatandaşlarımızla birlikte fidanlarımızı toprakla buluşturacağız.

13,8 milyonla 2019 yılında kırdığımız bir günde fidan dikme rekorunu, bu yıl yine birlikte aşmayı hedefliyoruz.” 

ETİKETLER
Burhanettin Duran Terörsüz Türkiye
Sıradaki Haber
Bakan Fidan: Türkiyesiz Avrupa Birliği eksik kalır
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:49
Katil İsrail'in yerinden ettiği Filistinliler, Batı Şeria'da evlerine dönmek için gösteri düzenledi
17:52
Depremlerle sarsılan Balıkesir'in Sındırgı ilçesi "afet bölgesi" ilan edildi
17:25
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'den 15 Filistinli esirin naaşını teslim aldık
17:24
Japonya, Fukuşima sızıntısının ardından ilk kez yeni bir nükleer reaktör için saha araştırması başlattı
17:43
Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan "İsrail ile ticaret yapılıyor" iddiasına sert tepki
17:22
Japonya'da ayı tehlikesi: Ülkenin kuzeyine asker gönderilecek
Ankara'da öğrenciler çağırdı, veliler kan bağışına geldi
Ankara'da öğrenciler çağırdı, veliler kan bağışına geldi
FOTO FOKUS
ABD'de kargo uçağı düştü: Ölü ve yaralılar var
ABD'de kargo uçağı düştü: Ölü ve yaralılar var
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ