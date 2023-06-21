Ticaret Bakanı Bolat: İkinci el fiyatları sıfır araç fiyatını geçemeyecek

Otomotivde stokçuluk ve fahiş fiyat oluşumlarıyla mücadele sürüyor.

Ticaret Bakanlığı, sektöre ilişkin yeni kararları açıkladı.

'6 ay 6 bin kilometre' kısıtlamasına ilişkin düzenlemenin süresi 6 ay daha uzatıldı.

Düzenleme 1 Ocak 2024 tarihine kadar uygulanacak.

"İkinci el fiyatları sıfır araç fiyatını geçemeyecek"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat da ikinci el araçlarının sıfır araçlardan pahalı olmasına ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Otomobilde ikinci el fiyatları sıfır araç fiyatını geçemeyecek. Bu konuya ilişkin tüm çevrimiçi satış siteleri ile görüşüldü. Etkisini görmeniz çok sürmeyecek. Temmuz ya da ağustos gibi fiyatlarda dengelenmeyi göreceğiz. Gerekirse ilave tedbirler de alırız."

"6 bin kilometre 6 ay kısıtlaması" bireysel satışlarda da geçerli olacak

Son 9 aydır yürürlükte olan uygulama daha önce sadece galeri ve araç kiralama şirketlerini kapsıyordu.

Yeni düzenlemeyle, kapsam genişletildi. Buna göre, 6 bin kilometre 6 ay kısıtlaması ticari faaliyet olarak değerlendirilen bireysel satışlarda da geçerli olacak.

Satışlar, Bakanlık tarafından düzenli olarak denetlenecek. Mevzuata aykırılık halinde bu satıcılar hakkında idari para cezası uygulanacak. Satışlara ilişkin kayıtlar ile denetim sonuçları Hazine ve Maliye Bakanlığı ile düzenli olarak paylaşılacak. Böylece kayıt dışı kazancın vergilendirilmesi sağlanacak.

Araç stokçuluğuna geçit yok

İnternet satışları da mercek altında...

İlanlardaki fahiş fiyatların önüne geçebilmek için tedbirler artırılacak.

Ticaret Bakanlığı yetkili bayi, oto galeri ve bireysel satıcılar kapsamında denetimlerini sürdürecek. bugüne kadar, pazarlama ve satış kısıtlamasına aykırı işlem yapan işletmelere 35 milyon 110 bin lira para cezası verildi. Ayrıca, stokçuluk denetimleri sonucunda bugüne kadar 75 milyon 171 bin lira para cezası uygulandı.