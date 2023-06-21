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Gündem
AA 21.06.2023 12:55

Bakan Güler: Terörle mücadelemiz artan bir şiddet ve kararlılıkla devam ediyor

Milli Savunma Bakanı Güler, terörle mücadelenin artan bir şiddet ve kararlılıkla sürdüğünü söyledi. Güler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Barzani'yi kabulünün terörle mücadeleye etkisine ilişkin de "İş birliğimizi geliştireceğiz, sonunda olumlu sonuçları olacak" dedi.

Bakan Güler: Terörle mücadelemiz artan bir şiddet ve kararlılıkla devam ediyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin terörle mücadeledeki son duruma ilişkin sorusu üzerine Güler, "Terörle mücadelemiz aynı şekilde artan bir şiddet ve kararlılıkla devam ediyor" diye konuştu.

Aynı gazetecinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın,Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul ettiğini hatırlatarak, "Bu görüşmenin terörle mücadeleye etkisi olacak mı?" sorusuna Bakan Güler, "Mutlaka olacak. İşbirliğimizi geliştireceğiz, sonunda olumlu sonuçları olacak" yanıtını verdi.


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Milli Savunma Bakanlığı Terörle Mücadele Yaşar Güler Irak
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