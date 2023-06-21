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Gündem
TRT Haber 21.06.2023 13:33

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü. Bahçeli'nin konutunda gerçekleşen görüşmede, Cumhur İttifakı'nın yeni dönemde atacağı adımların değerlendirildiği belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te AK Parti grup toplantısına katıldıktan sonra Devlet Bahçeli'yi konutunda ziyaret etti.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Erdoğan'ı kapıda karşıladı. Erdoğan, grup toplantısında yeni anayasa çağrısı yapmıştı. İki liderin görüşmede yeni dönemde atılacak adımlar ile ilgili değerlendirme yaptığı belirtiliyor.

40 dakika süren görüşme sonrası Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a konutunun kapısına kadar eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli en son 31 Mayıs'ta Beştepe'de görüşmüştü.


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Devlet Bahçeli MHP Recep Tayyip Erdoğan
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