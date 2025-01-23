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TRT Haber 23.01.2025 07:03

THY'nin Şam seferleri başlıyor

Türk Hava Yolları, Suriye'nin başkenti Şam'a yeniden seferlerine başlıyor. İlk uçuş bugün İstanbul Havalimanı'ndan saat 09.00'da yapılacak. Şam’a haftada 3 sefer düzenlenecek.

THY'nin Şam seferleri başlıyor

Suriye'de rejimin değişmesinin ardından Türkiye, komşu ülkenin normalleşmesi için önemli adımlar atıyor. Bu adımlardan biri de ulaşım alanında gerçekleşiyor.

Haftada 3 gün sefer düzenlenecek

THY'nin internet sitesinden edinilen bilgilere göre, ilk Şam seferi bugün saat 09.00'da İstanbul Havalimanı'ndan kalkacak geniş gövdeli Airbus A330-203 tipi uçakla icra edilecek.

İstanbul Havalimanı'ndan salı, perşembe ve pazar günleri sabah 09.00'da Şam Uluslararası Havalimanı'nda doğrudan sefer düzenlenecek.

Şam Havalimanı'ndan da aynı günlerde saat 13.00'de İstanbul Havalimanı'na dönüş seferleri gerçekleştirilecek.THY'nin Şam seferleri başlıyor

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