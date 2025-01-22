Ruanda Cumhurbaşkanı Kagame Türkiye'ye geliyor

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ruanda Devlet Başkanı Kagame'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, yarın Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştireceğini belirtti.

Ziyaretin, Türkiye ve Ruanda arasında cumhurbaşkanı düzeyinde gerçekleştirilecek ilk resmi ziyaret olduğunu bildiren Altun, "Görüşmelerde, ikili münasebetlerin güçlendirilmesi konusunda atılacak adımların yanı sıra güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" değerlendirmesinde bulundu.