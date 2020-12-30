Türk Hava Yolları (THY), sosyal medya hesabından, yurt dışı çıkışlı ve Türkiye aktarmalı olarak başka bir ülkeye yapılacak uçuşlar için önemli bir duyuru yaptı.

Uçuş öncesi PCR testi ibraz edilmesi gerekliliğinin resmi otoritelerin aldığı yeni karar uyarınca güncellendiği aktarıldı.

Mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Buna göre, transit yolcularımızın, PCR testi gerekliliği, yaş sınırı ve süre yönlendirmeleri bakımından varış ülkesi kurallarını dikkate almaları gerekmektedir."