Haber Giriş: 30 Aralık 2020 Çarşamba 17:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
THY'den transit yolculara 'PCR testi' uyarısı
THY, yurt dışı çıkışlı ve Türkiye aktarmalı olarak başka bir ülkeye yapılacak uçuşlarda yolcuların, PCR testi gerekliliği, yaş sınırı ve süre yönlendirmeleri bakımından varış ülkesi kurallarını dikkate alması gerektiğini duyurdu.
Türk Hava Yolları (THY), sosyal medya hesabından, yurt dışı çıkışlı ve Türkiye aktarmalı olarak başka bir ülkeye yapılacak uçuşlar için önemli bir duyuru yaptı.
Uçuş öncesi PCR testi ibraz edilmesi gerekliliğinin resmi otoritelerin aldığı yeni karar uyarınca güncellendiği aktarıldı.
Mesajda şu ifadeler yer aldı:
"Buna göre, transit yolcularımızın, PCR testi gerekliliği, yaş sınırı ve süre yönlendirmeleri bakımından varış ülkesi kurallarını dikkate almaları gerekmektedir."
Etiketler: THY
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