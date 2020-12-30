Bağlarbaşı Mahallesi Karanfil Sokağı Barış Apartmanı'nda boğazı kesilerek öldürülen ve cesedi yakılmaya çalışılan 48 yaşındaki Aylin Sözer'in cinayet zanlısı 32 yaşındaki Kemal Ayyıldız'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Gayrettepe'deki İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünden çıkarılan zanlı, güvenlik önlemleri altında Anadolu Adliyesine sevk edildi.

Kemal Ayyıldız, "Canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmek" suçundan tutuklandı.

Asistanına mesaj atarak para istemiş

Polisin yaptığı incelemede, şüpheli Kemal Ayyıldız'ın, cinayeti işledikten sonra Aylin Sözer'in asistanına, onun cep telefonundan mesaj atarak, hesabına göndereceği parayı nakte çevirip kuryeyle kendisine getirmesini istediği, bundan şüphelenen asistanın ise aradığı Sözer'in telefonu açmaması üzerine maktulün kız kardeşi Nihal Sözer'e ulaştığı anlaşıldı.

Nihal Sözer'in daha sonra ablasının evine gittiği ve kapının açılmaması üzerine polise haber verdiği öğrenildi.

Kemal A'nın, asistandan para alamaması üzerine Aylin Sözer'in banka hesabına girip erkek kardeşinin hesabına 260 bin lira EFT yaptığı, bankanın ise yüksek meblağ nedeniyle Aylin Sözer'i aradığı, ancak telefonu açmaması üzerine EFT'yi askıya aldığı belirlendi.

Evde yapılan aramada, şüphelinin uyuşturucu madde kullandığı, gözaltına alındığında da üzerinde 3 gram metamfetamin ile maktule ait ziynet eşyaları bulunduğu tespit edildi.

Evli ve üç çocuk babası

Kemal Ayyıldız ifadesinde, gündelik işlerde çalıştığını, maktul ile 2009'da internet ortamında tanıştıklarını, o sırada kendisinin İstanbul'da, Sözer'in ise dil eğitimi için Amerika'da olduğunu söyledi.

Sözer ile ilk kez 2011'de yüz yüze görüştüğünü, dönem dönem görüşmeye devam ettiğini, kasımdan beri sık görüşmeye başladığını ileri süren Kemal Ayyıldız, evli ve üç çocuk babası olduğunu, eşinin kamu görevlisi olarak Manisa'ya atandığını söyledi.

Kemal Ayyıldız, kendisinin dün saat 08.40 sıralarında Sözer'in evine gittiğini, yılbaşında eşinin yanına gideceğini söylemesi üzerine Sözer ile aralarında tartışma çıktığını ve ekmek bıçağıyla kadını yanlışlıkla öldürdüğünü öne sürdü.

Kemal Ayyıldız, daha sonra polisin eve geldiğini belirterek, evdeki yangını polisin kendisini öldürmesi için çıkardığını ve doğal gaz borusunu kesip polise doğrulttuğunu iddia etti.