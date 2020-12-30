Haber Giriş: 30 Aralık 2020 Çarşamba 16:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli ile görüştü
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni öncesinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir süre görüştü.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Devlet Bahçeli
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