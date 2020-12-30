Haber Giriş: 30 Aralık 2020 Çarşamba 16:49Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ege Denizi'nde 4,3'lük deprem
[Grafik: TRT Haber]
Ege Denizi'nde merkez üssü Urla açıkları olan 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde de hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre deprem saat 16.40'ta 5,18 km derinlikte kaydedildi.
Merkez üssü Ege Denizi'nde Urla açıkları olan deprem çevre illerde de hissedildi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 30, 2020
Büyüklük : 4.3 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 38.34 km. Urla (Izmir)
Tarih-Saat : 30.12.2020, 16:40:12 TSİ
Enlem : 37.7836 N
Boylam : 26.4258 E
Derinlik : 5.18 km
Detay : https://t.co/o90XLoQhJF@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Etiketler: Deprem Ege Denizi Son Dakika
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