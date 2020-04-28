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THY uçuş durdurma kararını uzattı
[Fotoğraf: AA]
THY, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle uçuş durdurma kararını 28 Mayıs'a kadar uzattı.
Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "Biliyoruz zor ama bu mücadeleyi kazanmak için hep beraber biraz daha sabretmemiz lazım. Maalesef, iç ve dış hat tarifeli seferlerimizi 28 Mayıs 2020 tarihine kadar iptal etmek zorundayız." ifadelerini kullandı.
Etiketler: THY koronavirüs salgınSon Güncelleme: 28 Nisan 2020 Salı 18:51
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