AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

COVID-19 salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında video konferans ile yapılan toplantı saat 15.00'te başladı ve 17.00'de sona erdi. Toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yaptı.

Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:

İnsanlık dışı hukuk dışı çok metin gördüm ama Bu Ankara Barosu'nunki kadar hukuk ve insanlık dışı bir metin görmedim. Bu çok çirkin nefret suçu dolu bir metindi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Bir kişinin inanç sistemi içerisindeki değerlerini ortaya koymasını engellemeye dönük en laiklik karşıtı metinlerden birisidir bu Ankara Barosu’nun yaptığı.https://t.co/2IBbJIjO8B pic.twitter.com/e0YkZPK6cP — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 28, 2020

Açıklama tam bir faşist zihniyet ürünüdür ve tehlikelidir. Laiklik karşıtı bir metindir.

Bazı CHP'lilerin buna destek vermesi çok üzüntü verici ve ürkütücüdür.

(İBB'nin bröşüründeki Alevilik ile ilgili içerik) Bu Alevi kardeşlerimize yönelik bir provokasyondur. Kılıçdaroğlu'ndan bu konu ile ilgili açıklama bekliyoruz.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin çocuklara dağıttığı provokatif bildiri, kardeşliğimize dönük sabotajdır.

(Suriyeli gencin öldürülmesi) Bir polis memuru hakkında adli ve idari soruşturma sürüyor. Büyük üzüntü duydum. Ailesiyle telefonda görüştüm.

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