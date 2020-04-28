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TBB Başkanı Feyzioğlu: Ankara Barosu'nun açıklamasını tasvip etmiyoruz
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu, "(Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a yönelik açıklama) Ankara Barosunca yapılan sorumsuz açıklamayı tasvip etmemiz mümkün değil" dedi.
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Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 28 Nisan 2020 Salı 15:55
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