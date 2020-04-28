Açıklama Milli Savunma Bakanlığı’nın Twitter hesabından yapıldı. Fırat’ın doğusunda Barış Pınarı Bölgesindeki Resulayn yerleşim yerinin 26 km güney doğusundaki TSK unsurlarına 28 Nisan gecesi makinalı tüfek ve roketatarla atışları ile taciz ateşi açıldığı, bir başka istikametten ise sızma girişiminde bulunulduğu ifade edildi.

10-15 kadar PKK/YPG’li terörist saldırı hazırlığındaydı

Açıklamaya göre sızma faaliyeti öncesinde bölgede konuşlu keşif ve gözetleme vasıtaları 10-15 kadar PKK/YPG’li teröristin saldırı hazırlığında olduğu tespit etti. Derhal tüm harekat merkezleri bilgilendirildi. Birlikler alarm durumuna geçirildi.

PKK/YPG’li teröristlerin mevzilere makinalı tüfek ve roketatarlar ile taciz atışlarının başlaması ve aynı bölgede bir başka istikametten terörist unsurların mevzilerimize yaklaşmaları üzerine bölgede konuşlu ateş destek vasıtaları ve hafif silahlar ile teröristler ve muhtemel kaçış istikametleri ateş altına alındı.

Birliklerde zayiat olmadı

7 terörist etkisiz hale getirildi ve 4 terörist yaralandı. TSK birliklerinde ve dost unsurlarda zayiat meydana gelmediği ifade edildi.

Açıklamada, “Bölgedeki barış ve huzurun devamı için keşif, gözetleme ve insani yardım/destek faaliyetlerine aralıksız olarak devam edilmektedir” denildi.