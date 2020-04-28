İlk açıklama İstanbul Eczacı Odası'ndan geldi. Odadan yapılan bilgilendirmede, eczanelerde ücretsiz maske dağıtımı esnasında yaşanan yoğunluğun azaltılması için İstanbul Eczacı Odası'nın Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) ile yaptığı görüşmeler sonucunda, yeni düzenlemeler yapıldığı belirtildi.

Buna göre kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile herhangi bir iş yerinde SGK'lı olarak çalışanların, eczanelerden dağıtılan ücretsiz maske sisteminden faydalanamayacağı, bu kişiler maskelerini çalıştıkları kurum ve işyerlerinden temin edeceği ifade edildi.

Öte yandan aynı uygulamanın yurt genelinde geçerli olacağı öğrenildi.