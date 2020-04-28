Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Maske dağıtımı ile ilgili önemli gelişme
[Fotoğraf: AA ]
Yurt genelinde kamu çalışanları ile SGK'lı çalışanlar maskelerini eczanelerden değil, çalıştıkları kurum ve iş yerlerinden temin edecek.
İlk açıklama İstanbul Eczacı Odası'ndan geldi. Odadan yapılan bilgilendirmede, eczanelerde ücretsiz maske dağıtımı esnasında yaşanan yoğunluğun azaltılması için İstanbul Eczacı Odası'nın Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) ile yaptığı görüşmeler sonucunda, yeni düzenlemeler yapıldığı belirtildi.
Buna göre kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile herhangi bir iş yerinde SGK'lı olarak çalışanların, eczanelerden dağıtılan ücretsiz maske sisteminden faydalanamayacağı, bu kişiler maskelerini çalıştıkları kurum ve işyerlerinden temin edeceği ifade edildi.
Öte yandan aynı uygulamanın yurt genelinde geçerli olacağı öğrenildi.
Etiketler: son dakika maske dağıtımı İstanbul Eczacı Odası eczaneSon Güncelleme: 28 Nisan 2020 Salı 15:26
Son Haberler
- 16:52
- 16:44
- 16:13
- 16:22
- 16:19
Sıradaki Haber
81 ilde eş zamanlı hız denetimi: 16 bin kural ihlali tespit edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz