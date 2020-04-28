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M4 Karayolunda 6'ncı devriye tamamlandı
[Fotoğraf: MSB]
İdlib’deki M4 Karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 6’ncı Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi.
Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapıldı. Türkiye ve Rusya arasında varılan mutabakat çerçevesinde İdlib’deki M4 Karayolunda bir devriyenin dana tamamlandığı belirtildi.
Devriyeye ilişkin fotoğrafların da yayımlandığı paylaşımda, "Kara ve hava unsurlarının katılımıyla 6’ncı Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edilmiştir" denildi.
TR-RF Mutabakatı çerçevesinde; İdlib’deki M4 Karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 6’ncı Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edilmiştir.#MSB #TSK pic.twitter.com/qrHBOSN7Ew— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 28, 2020
Etiketler: idlib M4 karayolu devrile msbSon Güncelleme: 28 Nisan 2020 Salı 11:18
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