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Kaftancıoğlu, Altun soruşturmasında ifadeye çağrıldı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanmasıyla ilgili “suçu ve suçluyu övme, suça azmettirme" suçlarından hakkında soruşturma açılan CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ifadeye çağrıldı.
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Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 28 Nisan 2020 Salı 11:04
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