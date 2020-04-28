Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: MSB]
Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonların kararlılıkla sürdüğü vurgulandı.
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı teröristin, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/oExWOHQlSZ— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 28, 2020
Etiketler: son dakika msbSon Güncelleme: 28 Nisan 2020 Salı 10:33
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