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Orta Asya'dan yük getiren şoförlere karantina kalkıyor
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Orta Asya'dan yük getiren şoförler, araçtan inmemeleri ve kurallara uymaları halinde karantinaya girmeyecek" dedi.
Yük taşımacılığında koronavirüs tedbirleri ile ilgili yeni düzenlemeler yapıldı. Konuyla ilgili açıklamayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yaptı. Karaismailoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:
Orta Asya'dan yük getiren şoförler, araçtan inmemeleri ve kurallara uymaları halinde karantinaya girmeyecek.
Orta Asya'dan Türkiye'ye yük getiren araçlar ülkeye girdikten sonra Araç Takip Sistemi ile takip edilecek.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: son dakika tır şoförleri karantina Orta AsyaSon Güncelleme: 28 Nisan 2020 Salı 10:14
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