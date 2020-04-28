Yük taşımacılığında koronavirüs tedbirleri ile ilgili yeni düzenlemeler yapıldı. Konuyla ilgili açıklamayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yaptı. Karaismailoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Orta Asya'dan yük getiren şoförler, araçtan inmemeleri ve kurallara uymaları halinde karantinaya girmeyecek.

Orta Asya'dan Türkiye'ye yük getiren araçlar ülkeye girdikten sonra Araç Takip Sistemi ile takip edilecek.

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