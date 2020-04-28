Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Duruşma tarihleri 15 Haziran'a ertelendi
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Duruşmaların ertelendiği tarih 15 Haziran'a kadar uzatılmıştır" dedi.
Bakan Gül yargıda koronavirüs tedbirleri ile ilgili son durumu açıkladı. Gül'ün açıklamalarından satır başları şöyle:
Duruşmaların ertelendiği tarih 15 Haziran'a kadar uzatılmıştır
Bugüne kadar 120 tutuklu ve hükümlüye koronavirüs tanısı konuldu. Hepsi tedavi altında. Yoğun bakımda tedavi gören yok.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 28 Nisan 2020 Salı 15:05
Son Haberler
- 15:21
- 15:07
- 15:12
- 14:58
- 15:07
Sıradaki Haber
Maske dağıtımı ile ilgili önemli gelişme
Yükleniyor lütfen bekleyiniz