COVID-19 salgınıyla birlikte en yoğun çalışan ekiplerden biri de acil sağlık hizmetleri. Müdahalenin ilk adımı ise 112 Acil Çağrı Merkezi… Salgın sebebiyle merkeze gelen günlük çağrı sayısı 40 bini aştı. Arayanların çoğu koronavirüs şüphesiyle danışmak istiyor.

112 Acil Çağrı Merkezine, tüm çağrılara yanıt verebilmek için personel takviyesi yapıldı. İlk vakanın çıkmasının ardından 600 yeni atama oldu.

İstanbul'da toplam 287 ambulansla hizmet veriliyor. Gelen çağrı koronavirüs şüphesiyse ona göre hazırlık yapılıyor, gerekli önlemler alınarak hastaya gidiliyor.

İstanbul 112 Avrupa Komuta Merkezi Başhekimi Fatih Türkmen, "Koronavirüs şüphesinin olup olmadığını belirleyip, ekiplerimiz buna göre değerlendirip vakalara koruyucu ekipmanla birlikte çıkma duruma giriyorlar. Tabii istasyonlarımızda bu kısa süre içinde hallediliyor. 30-45 saniye gibi sürelerde koruyucu ekipmanlar hızlı bir şekilde giyilerek vakaya çıkış sağlanıyor." dedi.

Ekipler, koronavirüs konusunda danışmak isteyenlerin Bakanlığın 184 numaralı çağrı merkezini aramasını istiyor.