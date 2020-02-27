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THY Nahçıvan'a uçuşları durdurdu
[Fotoğraf: AA ]
THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, koronavirüs önlemleri kapsamında "Nahçıvan'a uçuşumuzu geçici süre durdurmuş bulunuyoruz. Bakü, Gence diğer uçuşlarımız devam ediyor" dedi.
THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, koronavirüs önlemleri kapsamında 250'den fazla uçağı dezenfekte ettiklerini söyledi.
Aycı, "Nahçıvan'a uçuşumuzu geçici süre durdurmuş bulunuyoruz. Bakü, Gence diğer uçuşlarımız devam ediyor" dedi.
Etiketler: THY son dakika koronavirüsSon Güncelleme: 27 Şubat 2020 Perşembe 12:30
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