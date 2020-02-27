İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Anadolu Ajansı Editör Masasında gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor.

Elazığ'daki deprem

Bakan Soylu, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremle ilgili şunları söyledi:

"Depremde yardımları STK'ların, belediyelerin kendi başına dağıtmasına izin vermedik. Bu, bizim değil Türkiye Afet Müdahale Planı'nın kararı. Hem Malatya hem Elazığ olsun, bu kadar hızlı hasar tespitinin yapıldığı başka bir ülke olmamıştır.

Önümüzdeki nisan ayının sonunda genel perspektif olarak Elazığ'da Malatya'da ilgili ilçelerde hayat normale dönecek ve başka bir şehir olacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın hayali. Vatandaşlarımızın yıkılan binaları, acil yıkılacak binaları, çok ağır hasarlı olarak tespit edilen binalarının paralarını, kanunun da önüne geçerek ödemeye başladık."

Olası İstanbul depremi

Soylu, "Olası büyük İstanbul depremi için büyük İstanbul planı hazırlıyoruz" dedi.

Terörle mücadele

İçişleri Bakanı Soylu, başlattıkları ikna çalışmalarıyla bu yıl 48 teröristin örgütten ayrıldığını, yurt içi terörist sayısının 500'ün altına indiğini söyledi.

Soylu şu ifadeleri kullandı:

"Terör örgütünden ayrılması için ikna ettiğimiz 273 kişi, terör örgütünün bu iklimden ikna edip götürebildiği 130 kişi... Bu, bizim terör örgütünün içerisine duhul etme kabiliyetimizin, terör örgütlerinin ikna kabiliyetinden çok daha üstün, yüksek olduğunu ve doğru bir istikamette gittiğimizin belki de en önemli delilidir."

Bakan Soylu, yabancı terörist savaşçıların iadesiyle ilgili, "102 uyruktan 7 bin 918 kişiyi sınır dışı ettik" dedi.