Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber, Anadolu Ajansı
Bugün Regaip Kandili
İslam aleminde recep, şaban ve ramazanı kapsayan manevi yenilenme ve arınma mevsimi üç aylar başladı. Recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece ise (bugün) Regaip Kandili idrak edilecek.
İslam dünyası için rahmeti ve bereketi bol üç ayların habercisi kabul edilen Regaip Kandili, bugün idrak edilecek.
Mübarek üç aylarda, Müslümanlara oruç tutma, Kur'an-ı Kerim okuma ve sadaka verme gibi ibadetlere daha çok yönelmeleri tavsiye ediliyor.
Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Regaip Kandili dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenleyecek.
Ankara'da Beştepe Millet, Afyonkarahisar'da Gedik Ahmet Paşa, Adana'da Sabancı Merkez, İstanbul'da Eyüp Sultan ve Konya'da Kampüs camilerindeki özel programda, Kur'an-ı Kerim ve salavatlar okutulacak.
Etiketler: Üç aylar Regaip Kandili programları Regaip KandiliSon Güncelleme: 27 Şubat 2020 Perşembe 05:26
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